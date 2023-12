Tiefe Trauer bei Allianz MTV Stuttgart: „Tore Aleksandersen war bis zuletzt ein Teil von uns“

1 Erfolgstrainer Tore Aleksandersen hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Foto: Baumann

Der Meistermacher von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Umgang mit der tückischen Krankheit war beeindruckend.











Einmal wurde Tore Aleksandersen gefragt, woher er denn die Kraft nehme für seinen Job als Coach von Bundesligist Allianz MTV Stuttgart, für all die Trainingseinheiten in der Halle, die Spiele, die belastenden Reisen, den Druck, den es auszuhalten gilt. „Ich liebe und ich lebe Volleyball“, antwortete der vom Krebs gezeichnete Norweger, „außerdem ist es mir wichtig, meinen drei Kindern zu zeigen, dass es weitergeht und ich noch etwas vom Leben haben möchte.“ Eine Zeit lang ging dieser Plan auf, im Mai holten die Stuttgarterinnen in Potsdam erneut die Meisterschaft. Doch es war die letzte Reise von Tore Aleksandersen mit seinem Team.