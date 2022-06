10 Die Queen berührte als Startschuss einen kleinen Globus. Foto: AFP/TOBY MELVILLE

Zum Abschluss des ersten Festtags ihres Thronjubiläums hat die Queen ihr Königreich symbolisch zum Leuchten gebracht.















Zum Abschluss des ersten Festtags ihres Thronjubiläums hat Queen Elizabeth II. von Schloss Windsor aus symbolisch ihr Königreich zum Leuchten gebracht. Die 96-jährige Monarchin berührte einen kleinen Globus, der für den Commonwealth-Staatenbund steht, und gab damit das Signal für die Entzündung von Leuchtfeuern im gesamten Vereinigten Königreich und darüber hinaus.

Gleichzeitig war ihr Enkel William am Buckingham-Palast in London dabei, als der „Tree of Trees“, ein Lichterbaum aus vielen einzelnen kleineren Bäumen, erstrahlte. Dazu trat der Sänger Gregory Porter mit einem Londoner Gospelchor auf und gab den eigens für diesen Anlass geschriebenen Song „A Life Lived with Grace“ zum Besten.

Feuer auf den Gipfeln

Feuer sollen unter anderem auf den höchsten Gipfeln aller vier Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland entzündet werden sowie an etlichen anderen Orten, auch in vielen Ländern des Commonwealth.

Ihre Teilnahme am Dankgottesdienst in der Kathedrale St. Paul’s am Freitag hat die Queen aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Am Donnerstag hatte sie sich zum Auftakt der Feierlichkeiten gleich mehrmals der Öffentlichkeit gezeigt.