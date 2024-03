1 FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer ist zum ersten Mal Vater geworden Foto: Orange Pictures/Shutterstock

Große Neuigkeiten im Hause FC Bayern München: Torwart Manuel Neuer ist erstmalig Vater geworden. Trotz dieser großartigen Nachricht steht der frische gebackene Papa am Wochenende wieder im Tor. Das bestätigte jetzt sein Trainer Thomas Tuchel.











Link kopiert



Der FC-Bayern-München-Trainer Thomas Tuchel (50) hat in einer Pressekonferenz offiziell die Baby-News von Torwart Manuel Neuer (37) bestätigt. Auf die Frage eines Reporters, ob Manuel Neuer Papa geworden sei, antwortete der 50-Jährige verschmitzt mit einem deutlichen "Ja" und kündigte gleich darauf an, dass Neuer beim Auswärtsspiel am Samstag in Darmstadt auf dem Rasen im Tor stehen werde.