Thomas Kingston: Lady Gabriella Windsors Ehemann stirbt mit 45 Jahren

1 Lady Gabriella Windsor beklagt den Verlust ihres Ehemanns Thomas Kingston. Foto: imago images/PPE

Trauer um Thomas Kingston: Der Ehemann von Lady Gabriella Windsor verstarb bereits am Sonntag im Alter von 45 Jahren, wie heute bekannt wurde. König Charles III. und Königin Camilla drücken ihr Mitgefühl aus.











Die britische Royal Family muss einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften: Wie der Buckingham Palast heute bekannt gab, verstarb Thomas Kingston (1978-2024), der Ehemann von Lady Gabriella Kingston (42), geborene Windsor, bereits am Sonntag in Alter von nur 45 Jahren. Rettungskräfte seien am Abend des 25. Februars zu einer Adresse in Gloucestershire im Südwesten Englands gerufen worden, haben Thomas Kingston dort allerdings schon tot aufgefunden und sein Leben nicht retten können, wie unter anderem "People" berichtet. Eine Untersuchung der Todesumstände sei eingeleitet worden. Verdächtige Umstände würden jedoch nicht vorliegen. Auch seien keine weiteren Personen beteiligt gewesen.