Stuttgart - Man mag es nach sechs Weltmeistertiteln in Folge kaum glauben: Auch Mercedes hat in der Formel 1 schon harte Zeiten durchlebt. Auf der Piste fuhren die Rennautos der Konkurrenz hinterher, auch infrastrukturell war der Rennstall vor nicht allzu langer Zeit nur Mittelklasse. „Als ich das erste Mal hierhergekommen bin, lagen eine ‚Daily Mail‘ am Empfang, die war zehn Tage alt, und gebrauchte Kaffeebecher“, erinnerte sich der jetzige Motorsportchef Toto Wolff an seinen ersten Werksbesuch im englischen Brackley.