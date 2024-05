The Voice of Germany 2024

Für die schönsten Stimmen drehen sich auch in diesem Jahr die roten Stühle. Dieses Jahr sitzen in der Jury der ProSieben-Castingshow neue alte Gesichter.











Auch in diesem Jahr drehen sich wieder die Stühle in der 14. Staffel von „The Voice of Germany“ für die schönsten Stimmen Deutschlands. In diesem Jahr werden die Gesangstalente, wenn sich ein Jurymitglied mit seinem Stuhl für sie umdreht, in neue, aber auch in altbekannte Gesichter blicken. In der vergangenen Staffel „trainierten“ Giovanni Zarella, Bill & Tom Kaulitz, Ronan Keating und Shirin David die Kandidatinnen und Kandidaten. Sie sind in diesem Jahr aber nicht mehr dabei.