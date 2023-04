1 Der Frühstückfernsehen-Moderator Daniel Boschmann war der Waschbär. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Wer ist der Waschbär? Wer verbirgt sich im Känguru-Kostüm? Das Prinzip der ProSieben-Show „The Masked Singer“ ist ziemlich einfach – aber auch ziemlich unterhaltsam. Promis stecken in aufwendigen Kostümen, ziehen eine Bühnenshow ab und singen beliebte Hits. Ein Rateteam rätselt, wer unter den Masken steckt und ganz Deutschland rätselt mit.

Neun Prominente machen mit – zwei sind in dieser Staffel bereits ausgeschieden.

In Folge zwei musste sich der Waschbär verabschieden. In dem Kostüm steckte der „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann. Er bekam für seine Darbietung von „Pretty Fly (For a White Guy)“ von der Skatepunk-Band The Offspring die wenigsten Zuschauerstimmen und musste seine Maske ablegen. In seinem knuffigen Kostüm mit Mütze, Pullunder und Hosenträgern hatte er mehr mit seinen lustigen Tanzeinlagen als mit seinen Sangeskünsten überzeugt.

Bereits in der allerersten Sendung musste das Känguru aus dem Scheinwerferlicht hüpfen – dahinter verbarg sich der Schauspieler Jan Josef Liefers. Bitter, denn der „Tatort“-Star hat seit vielen Jahren eine eigene Band, mit der er sogar tourt: Radio Doria. Trotzdem: Seine Interpretation von Robin Thickes „Blurred Lines“ bekam die wenigsten Anrufe.

Diese Kostüme gilt es noch zu enttarnen: