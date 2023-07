1 Die thailändische Polizei hat die Leiche eines deutschen Mannes gefunden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Schrecklicher Fund auf einem Anwesen in Nong Prue in der thailändischen Provinz Chonburi: Die Leiche eines Mannes liegt in einer Kühltruhe – zerstückelt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Medien zufolge ist in einer Kühltruhe in Thailand die Leiche eines seit Anfang Juli vermissten Deutschen gefunden worden. Am Montagabend habe die Polizei die Leiche zerstückelt auf einem Anwesen in Nong Prue in der Provinz Chonburi südöstlich der Hauptstadt Bangkok entdeckt. Das berichtete die „Bangkok Post“ am Dienstag.