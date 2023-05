1 Jay-Z und Beyoncé sollen sich ein neues Anwesen zugelegt haben. Foto: imago/UPI Photo

Selbst für Hollywood-Stars ist das ein stolzer Preis: Jay-Z und Beyoncé haben sich angeblich das teuerste Haus gekauft, das es in Kalifornien je gab.









Das Promi-Ehepaar Beyoncé (41) und Jay-Z (53) hat angeblich 200 Millionen US-Dollar (etwa 185 Millionen Euro) für ein Anwesen in der besten Gegend von Malibu ausgegeben. Der Preis macht es US-Medienberichten zufolge zum teuersten Haus, das jemals in Kalifornien verkauft wurde. Den Rekord für das teuerste Haus in den USA hält demnach weiterhin die Unterkunft eines Hedgefonds-Managers. Er soll im Jahr 2019 rund 238 Millionen US-Dollar (220 Millionen Euro) für ein vierstöckiges Haus in New York City bezahlt haben.