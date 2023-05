9 Blick in den offenen Essbereich Foto: Suevia Immobilien

Böblingen - Wer hier oben schwitzt, hat es geschafft. Während die Schweißperlen tröpfeln, man ahnt es, gleitet der Blick über die Dachterrasse hinweg direkt in den Schwarzwald hinüber. Durch die Scheiben der Sauna bietet sich eine grandiose Aussicht Richtung Westen. Wellness und Weitsicht vereinen sich an diesem Fleck zu einem Erlebnis, das dazu geschaffen scheint, die Sinne in rund 40 Metern Höhe intensiv zu aktivieren. Willkommen in Böblingen, 13. Etage, ganz oben.