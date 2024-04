1 Vaude-Chefin Antje von Dewitz mit dem Rad unterwegs – in der Coronazeit boomte das Geschäft mit dem Fahrradzubehör. Anders als jetzt. Foto: Nicole Maskus-Trippel/Vaude

Vaude gilt in der Mitarbeiterkultur als Vorzeigeunternehmen im Südwesten. Deshalb sorgt es für Aufsehen, dass der Tettnanger Outdoor-Ausrüster Kurzarbeit anmeldet. Die Gründe werfen ein Licht auf die gesamte Fahrradbranche.











650 Beschäftigte zählt Vaude in Tettnang, wo am idyllischen Bodensee Verwaltung, Logistik und Manufaktur versammelt sind. Dass die Mehrheit davon in Teilzeit arbeitet, sagt auch viel über die Firmenkultur aus: Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zählt zu den Prioritäten wie auch eine möglichst große Flexibilisierung der Arbeitszeit. Auch das Führen in Teilzeit soll möglich sein.