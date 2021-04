1 In Ludwigsburg gibt es ab diesem Wochenende ein halbes Dutzend Teststellen. Foto: factum/Simon Granville

Weil ein Besuch im Blühenden Barock nur mit einem negativen Schnelltest möglich ist, richtet die Stadt Ludwigsburg eine weitere Teststelle ein. Eine Woche lang wird sie im Forum zu finden sein, dann zieht sie auf die Bärenwiese um.

Ludwigsburg - Die Stadt Ludwigsburg richtet eine weitere Teststation für Corona-Schnelltests ein. Die Entscheidung dazu sei auch gefallen, weil Besucher im Blühenden Barock, das wieder geöffnet hat, einen negativen Test vorweisen müssen. Übergangsweise öffnet die neue Teststelle deshalb an diesem Freitag, 30. April, im Forum am Schlosspark; in der kommenden Woche wird sie dann in einem Container auf der Bärenwiese untergebracht. Die Teststelle sei auch eine Ergänzung zur Station im Ratskeller-Pavillon, die über das Wochenende geschlossen ist. An beiden Standorten sind die Tests kostenlos.

Die Teststelle im Forum am Schlosspark ist ab diesem Freitag, 30. April, von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auch am Wochenende hat sie von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Ab Freitag, 7. Mai, zieht die neue Teststation dann vom Forum auf die Bärenwiese um. Dort sind Schnelltests jeden Tag von 8.30 bis 18 Uhr ohne Anmeldung möglich.

Oberbürgermeister appelliert, sich testen zu lassen

„Wir setzen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ganz klar auf das Thema Schnelltests“, betont Oberbürgermeister Matthias Knecht. In Vorbereitung auf ein Konzept unter dem Motto „Öffnen mit Sicherheit“ plant die Stadt deshalb, noch weitere Schnelltest-Stationen einzurichten. Sie will den Bürgern, aber auch Einzelhandel und Gastronomie damit eine Perspektive auf ein Stück Normalität bieten. „Bitte nutzen Sie unser Angebot und lassen Sie sich regelmäßig testen“, lautet deshalb der Appell des Oberbürgermeisters.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.