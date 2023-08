1 Im Laufe des Aprils soll Impfen in Hausarztpraxen in der Fläche möglich sein (Symbolbild). Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Hausarzt pro Kreis testet das Impfen vor Ort. Im Kreis Ludwigsburg wurde auf ein Ausschreibungsverfahren für den Modellversuch verzichtet. Die Kreisärztechefin verweist auf Zeitdruck bei der Vergabe.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Hemmingen - Mit dem Pilotprojekt „Impfen in Praxen“, das am Montag angelaufen ist, schaffe man die Voraussetzungen für einen künftigen reibungslosen Übergang der Impfungen in die Hausarztpraxen – sobald genügend Impfstoff zur Verfügung stehe, erklärte der Sozialminister Manne Lucha vor einer Woche. Im Landkreis Ludwigsburg impft Robin Maitra seit Dienstag Patienten der Prioritätsstufe Eins mit dem Vakzin von Biontech – in einer Testphase, die zunächst bis April angesetzt ist. Am ersten Tag wurden in der Hemminger Praxis 52 über 80-jährige Patientinnen und Patienten geimpft.