So hat sich die steigende Zahl auf die Positivquote ausgewirkt

Schnelltests in Stuttgart

1 Die Zahl der in Stuttgart registrierten Corona-Abstriche ist gestiegen – und steigt weiter. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Bis zur Vorwoche wurden in Stuttgart insgesamt 722 192 Schnelltests registriert. Diese Zahl dürfte nochmals rasant steigen. Die Positivrate ist merklich gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei den Zehn- bis Neunzehnjährigen aber immer noch deutlich über der Marke von 100.









Stuttgart - In den vergangenen Wochen ist die Zahl der in Stuttgart vorgenommenen Schnelltests stark gestiegen. Die Quote der positiven Ergebnisse hat umgekehrt aber merklich abgenommen.