1 Philipp Förster trifft für den VfB zum 1:0-Testspielsieg über Heidenheim. Foto: Baumann

Der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat im Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim auch Spielern aus der zweiten Reihe Einsatzzeit gegeben. Letztlich reichte es für den Bundesliga-Aufsteiger zu einem 1:0-Erfolg.

Stuttgart - Eine Chance für die VfB-Profis aus dem zweiten Glied – so ließe sich die Startaufstellung des Bundesliga-Aufsteigers im Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim an diesem Freitagnachmittag zusammenfassen. Schließlich standen neben dem Torhüter Fabian Bredlow auch Lilian Egloff, Antonis Aidonis, Roberto Massimo und Philipp Klement in der Anfangsformation von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo.

Dazu gesellte sich ein ganz neues Gesicht: Der Franzose Naouirou Ahamada, Leihgabe von Juventus Turin, stand ebenfalls in der ersten Elf. Bisher hatte der 18-Jährige lediglich für den VfB II das Trikot mit dem Brustring getragen.

Am Ende gewann der VfB die Partie auf dem Clubgelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 1:0 (0:0). Das goldene Tor der Partie gelang dabei Philipp Förster in der 65. Spielminute. „Es war ein ordentlicher Test gegen einen guten Gegner, um in der Länderspielpause im Rhythmus zu bleiben und dem einen oder anderen Spieler, der zuletzt weniger gespielt hat oder verletzt war, Einsatzzeiten zu geben“, sagte Pellegrino Matarazzo nach Spielschluss.

Die Nachwuchsspieler Matej Maglica, Domenico Alberico (alle U 21) und Mohamed Sankoh (U 19) waren ebenfalls Teil des Kaders für das Duell gegen Heidenheim – und kamen im Laufe der zweiten Hälfte zu Einsatzminuten. „Durch das heutige Testspiel und die vergangenen Trainingstage konnten wir auch wieder einige Spieler aus dem NLZ (Nachwuchsleistungszentrum, Anm. d. Red.) besser kennenlernen“, ergänzte Matarazzo.

Rote Karte für Borna Sosa

Am nächsten Samstag, 21. November, wird es für den VfB in der Bundesliga wieder Ernst. Dann steht die Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim an. In der Vorbereitung darauf wird auch Borna Sosa von Montag an wieder mit dabei sein. Früher als geplant, denn der Linksverteidiger hat im EM-Qualifikationsspiel der U21 Kroatiens in Edinburgh nach einem unbeherrschten Tritt gegen einen schottischen Spieler die Rote Karte gesehen.