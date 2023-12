Teslas PR-Gag: Kleine Stichelei: Cybertruck hängt Porsche 911 ab

1 Elektrotruck gegen Sportwagen mit Verbrennermotor: ein Screenshot aus dem Tesla-Video Foto: StZN

Es war ein kleiner PR-Coup am Rande, als Tesla bei der Präsentation des Cybertrucks zwei Porsche 911 ins Bild rückte. In einem Videoeinspieler präsentierte Tesla-Chef Elon Musk seinen Edelstahl-Pickup im Beschleunigungswettstreit mit einem der Sportwagen aus Zuffenhausen. Den zweiten 911er zog der Elektrotruck auf einem Anhänger hinter sich her – und natürlich war klar, wer zuerst nach einer Viertelmeile ins Ziel rast. Sonst hätte Musk den Film nicht gezeigt.