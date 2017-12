Termine über die Feiertage im Strohgäu Kraulen, Kunst, Konzerte und Kinofilme

Von Stefanie Köhler 19. Dezember 2017 - 17:48 Uhr

Es ist viel los an den Feiertagen. Foto: dpa

Das Strohgäu hat einiges zu bieten rund um Weihnachten – wir haben die wichtigsten Termine zusammengetragen, von Kinofilmen bis zur Christnacht in Hemmingen.

Strohgäu - Während der Feiertage und zwischen den Jahren gibt es viele Angebote, eine kleine Übersicht über die wichtigsten Veranstaltungen.

Zu einem Weihnachtskonzert mit Streichern, Solisten und Posaunen lädt die Brüdergemeinde am Freitag, 22. Dezember, ein. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Großen Saal. Der Eintritt ist frei. Traditionell am Vorabend des vierten Advent macht der Musikverein Münchingen sein Jahreskonzert. Es beginnt am Samstag, 23. Dezember, um 19.30 Uhr in der Albert-Buddenberg-Halle. Der Auftritt unter dem Motto „Musikalischer Filmabend“ rückt Filmmusik von Oscar-Preisträgern in den Mittelpunkt. Der Eintritt kostet acht Euro. Wer Lust auf „Märchenwelten in Schwarz und Weiß“ hat, besucht das Heimatmuseum Münchingen. Die Werke der 2015 verstorbenen Korntaler Scherenschnittkünstlerin Hedwig Goller sind am 26. Dezember, von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Kurz vor Weihnachten ist Kinozeit. Am Samstag, 23. Dezember, zeigt das Mobile Kino in der Jahnhalle gleich vier Filme hintereinander. Um 14 Uhr läuft „Hexe Lili rettet Weihnachten“ (fünf Euro Eintritt), um 16 Uhr die Komödie „Fack ju Göhte 3“. „Django – ein Leben für die Musik“ heißt die Filmbiografie um 18.15 Uhr. Der letzte Film startet um 20.30 Uhr mit der Neuverfilmung des Klassikers „Mord im Orient-Express“. Die Karten kosten sechs Euro).

Wer schon vor dem kalorienreichen Weihnachtsfest etwas für seine Figur tun will, hat im Hallenbad die Gelegenheit dazu. Die Schwimmhalle öffnet am Freitag, 22. Dezember, von 6.15 bis 18.30 Uhr, und am Samstag, 23. Dezember, von 7.30 bis 18 Uhr. Das Stadtmuseum hat an Heiligabend von 10 bis 12 Uhr offen, an den Weihnachtsfeiertagen von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Zu sehen sind die Ausstellungen „Licht und Schatten – 200 Jahre Kulturgeschichte des Fahrrads“ und die Ausstellung „Weihnachtsmänner auf Fahrrädern“.

Kinder von fünf bis acht Jahren sind für Samstag, 23. Dezember, zur Vorlesestunde in die Stadtbibliothek eingeladen. Verpackt als Bilderbuchkino wird um 10.30 Uhr die Weihnachtsgeschichte „Die Nacht der Wunder“ erzählt. Der Eintritt ist frei. Das Stadtmuseum öffnet am Dienstag, 26. Dezember, seine Türen. Von 14 bis 17 Uhr können die Bürger neben der stadtgeschichtlichen Schau die Sonderausstellung „Sammlungsschätze“ angucken. Gezeigt werden einfache Dinge wie ein Plüschhocker, ein Musikverstärker oder eine Zuckerhasenform. Der Eintritt ist frei.

Hier gibt es an Heiligabend, 24. Dezember , die Krippenfeier in der katholischen Kirche St. Georg und in der Laurentiuskirche die Christnacht der Evangelischen Jugend.