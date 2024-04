1 Vor der Ausländerbehörde haben sich zuletzt wieder schon in der Nacht lange Warteschlangen gebildet. Foto: Privat

Kunden übernachten vor dem Gebäude in Stuttgart, um einen Termin für den Servicepoint zu erhalten. Stadtrat Pantisano attestiert der Verwaltung eine „Ablehnungskultur".











Wer gedacht hat, die Situation in der Stuttgarter Ausländerbehörde hätte sich mittlerweile entspannt, weil sich die Warteschlange für Notfälle durch die Einführung der Online-Terminvergabe vom Vorplatz ins Internet verlagerte, sah sich zuletzt getäuscht. Ein erhöhtes Aufkommen für Dienstleistungen am Servicepoint, wo Überträge von bestehenden Aufenthaltstiteln auf einen neuen Nationalpass oder Verlustanzeigen von Ausweisdokumenten vorgenommen werden, führte dazu, dass Ausländer schon am Vorabend beim Gebäude in der Eberhardstraße ihr Nachtlager errichteten, um am nächsten Tag zu den Glücklichen zu gehören, die ohne Terminvereinbarung zu einem Sachbearbeiter vorgelassen werden.