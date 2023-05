1 Ein ehemaliger Geschäftsführer des WTB hat jahrelang Gelder veruntreut. Foto: imago/Hanno Bode

Das Präsidium hat den Delegierten des Württembergischen Tennisbundes die Ermittlungsergebnisse im Betrugsskandal präsentiert. Danach gab es erste personelle Konsequenzen.









Stuttgart - Nur einen Steinwurf entfernt von der Justizvollzugsanstalt in Stammheim liegt das Anwesen des Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) – traumhaft an einem Waldrand. Während dort am Samstag in den Tennishallen gut gelaunte Trainer fortgebildet wurden, kam es im Keller des Verbandsgebäudes zu einer düsteren Veranstaltung.