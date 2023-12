In der 4. Staffel von „Temptation Island VIP“ stellen sich wieder vier Paare der Insel der Versuchung. In der Wiedersehensshow werden alle offenen Fragen geklärt.

Ausstrahlung vom Wiedersehen von „Temptation Island VIP“

Die Wiedersehensshow wird die 13. Folge von „Temptation Island VIP“ 2023 und am 26. Dezember 2024 auf RTL+ zum Streamen verfügbar sein. Aktuell können Sie 11 Folgen auf RTL+ schauen, die 12. Folge kommt am kommen Dienstag, den 19. Dezember 2023.

Lesen Sie auch

Was wird in der Wiedersehensshow besprochen?

In der letzten Folge begrüßt Lola alle Paare zur erneuten Aussprache. Hier bekommen die Zuschauer einen Einblick, was nach der Show noch passiert ist, wer tatsächlich noch zusammen ist und was sonst noch vorgefallen ist. In der Regel werden auch Verführer und Verführerinnen, die mit den Vergebenen eine besondere Verbindung hatten, eingeladen, um ihre Sicht der Dinge zu schildern. Nach der letzten Folge dürfen alle Paare offiziell ihren Beziehungsstatus bekanntgeben.

Lesen Sie auch: Alle Infos zu „Temptation Island VIP“ 2023

Welche Paare machen bei der 4. Staffel von „Temptation Island VIP“ mit?

In der 11. Folge gingen Mimi und Yannick („Die Bachelorette“, „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“) als Paar nach Hause. Denise und Lorik („Die Bachelorette“, „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“) hingegen hatten viel zu besprechen und Denise entschied sich am Ende der Folge dazu, als Single nach Hause zu fliegen. Wie es zwischen Jana-Maria und Umut („Die Bachelorette“, „Der Bachelor“ und „Bachelor in Paradise“) sowie Kader („Big Brother“, Kampf der Realitystars“ und Co.) und Isi beim Aufeinandertreffen ausgeht, sehen Sie in der 12. Folge.