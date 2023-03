1 Lola Weippert wird auch die Moderation für die 5. Staffel von "Temptation Island" übernehmen. Foto: imago/Future Image

Die 5. Staffel von „Temptation Island“ steht in den Startlöchern. Alles, was bisher zur neuen Staffel bekannt ist, haben wir im Artikel zusammengefasst.









Gute Nachrichten für alle Reality-TV-Fans! Die Produktion hat die 5. Staffel von „Temptation Island“ bestätigt und auch den Starttermin verraten. Die Moderation übernimmt, wie auch in den Staffeln drei und vier, Lola Weippert.

Wann startet „Temptation Island“ 2023?

Die 5. Staffel von „Temptation Island" startet am 30. März 2023 auf RTL Plus. Ein Teaser zur Show wird bereits eine Woche vorher auf RTL Plus verfügbar sein.

Ab diesem Zeitpunkt wird wöchentlich eine neue Folge auf der Streaming-Plattform erscheinen. In der abschließenden Folge der Staffel, der Wiedersehensshow, treffen alle Paare nochmals aufeinander, um den aktuellen Beziehungsstatus und die Geschehnisse nach der Show zu besprechen.

Das sind die Sendetermine von der 5. Staffel von „Temptation Island“

Es ist davon auszugehen, dass die 5. Staffel aus 13 Folgen bestehen wird (wie auch Staffel 3 und 4). Demnach wären die Sendetermine auf RTL Plus wie folgt:

Sneak Peek: Do, 23. März 2023

Folge 1: Do, 30. März 2023

Folge 2: Do, 06. April 2023

Folge 3: Do, 13. April 2023

Folge 4: Do, 20 April 2023

Folge 5: Do, 27. April 2023

Folge 6: Do, 04. Mai 2023

Folge 7: Do, 11. Mai 2023

Folge 8: Do, 18. Mai 2023

Folge 9: Do, 25. Mai 2023

Folge 10: Do, 01. Juni 2023

Folge 11: Do, 08. Juni 2023

Folge 12: Do, 15. Juni 2023

Wiedersehensshow: Do, 22. Juni 2023

Wann werden die Kandidaten bekannt gegeben?

Bisher sind die Kandidaten noch nicht bekannt. Allerdings hat die Produktion bestätigt, dass Fans nicht mehr lange auf den Cast warten müssen. In der Regel dürfte das nur noch wenige Tage dauern.

Wo kann man „Temptation Island“ nachschauen?

Alle bisherigen Staffeln (1 bis 4) sind auf RTL Plus verfügbar und für Abonnenten frei verfügbar. Auch die VIP-Staffeln können auf der Plattform nachgeschaut werden.

Darum geht es in „Temptation Island“

Bei „Temptation Island“ testen vier Paare ihre Liebe und Beziehung. Dabei werden jeweils Frauen und Männer getrennt von ihrem Partner für zwei Wochen in einer Villa mit Verführern und Verführerinnen untergebracht. In dieser Zeit warten Dates, Partys und interessante Gespräche mit den Verführern auf die Vergebenen, die ihrem Partner unter anderem ihre Treue beweisen möchten. An mehreren Abenden (Treffen am Lagerfeuer) bekommen die Vergebenen Zusammenschnitte vom Verhalten des Partners in der anderen Villa. Im letzten Lagerfeuer treffen die Paare wieder aufeinander und es kommt zur Konfrontation und Aussprache. Die Zuschauer können in der gesamten Zeit mitverfolgen, ob die Beziehung nach Ende der Show zerbricht oder die Paare stärker denn je herausgehen.