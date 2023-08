1 Berühmt-berüchtigt: Die Blitzersäule am Ortsausgang von Waiblingen-Hegnach in Richtung Remseck. Foto: Gottfried Stoppel

Im Rems-Murr-Kreis platzierte ein zorniger Temposünder im Dezember 2019 gar einen Wildschweinkopf auf einem Radarmessgerät. Und dann war da noch eine 18-Jährige, die sich mit Absicht viermal blitzen ließ . . .









Das Thema fotografische Tempoüberwachung bringt vermutlich seit dem Tag seiner Deutschlandpremiere – bei der Polizeimesse in Essen im September 1956 wurde die erste von Telefunken zur Serienreife entwickelte Verkehrsradaranlage vorgestellt – die Menschen in Wallung. Die Zahl potenziell Betroffener ist allerdings auch riesig, wenn man weiß, dass allein in der Landeshauptstadt Stuttgart im vergangenen Jahr fast 150 Millionen Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen wurden.