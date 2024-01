Temperatursprünge in Stuttgart: Zehn Grad wärmer in kurzer Zeit – ist das normal?

Ein großes Auf und Ab: Seit vergangener Woche wechseln sich in Stuttgart milde Temperaturen um die zehn Grad und kalte Tage ab, an denen das Thermometer kaum über Null Grad klettert. Auf Eisglätte und zwei milde Tage Mitte vergangener Woche folgte ein Temperatursturz zum Wochenende, am Montag wird es mit etwa zwölf Grad wieder so warm wie zuvor.

Wie normal sind solche Temperatursprünge im Winter? Antworten geben die Messungen des Deutschen Wetterdienstes vom Stuttgarter Schnarrenberg, die wir für unser Projekt „Klimazentrale“ auswerten.

Temperaturstürze um die zehn Grad – eine Seltenheit?

Die Daten zeigen: Die Temperaturwerte sprangen zuletzt innerhalb von einem oder zwei Tagen um zehn Grad nach oben oder unten.

Auch in den historischen Messdaten lassen sich die Fälle zählen, in denen es in der Vergangenheit zu ähnlich starken Temperaturstürzen oder -sprüngen gekommen ist. Dabei zeigt sich schnell: Sie kommen seit dem Messbeginn in Stuttgart im Jahr 1958 in jedem Winter einige Male vor. Der Maßstab ist hierbei ein Unterschied der Tageshöchsttemperatur von mehr als acht Grad innerhalb von zwei Tagen.

Die Zahl schwankt zwar von Jahr zu Jahr, ein klarer Trend lässt sich jedoch nicht erkennen – und der Winter 2023/2024 ist mit sieben Temperatursprüngen bislang nicht auffällig. Auch über das ganze Jahr betrachtet zeigt die Zählung solcher Sprünge der Tageshöchsttemperatur keine eindeutige Entwicklung.

Besonders hohe Temperaturunterschiede am selben Tag, also zwischen Tag und Nacht, haben hingegen in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich leicht zugenommen. Solche Tage kommen allerdings in den Übergangs- und Sommermonaten deutlich häufiger vor als im Winter – während es nachts gerade bei klarem Himmel abkühlen kann, steigt in diesen Monaten die Temperatur tagsüber stärker an. Unterschiede von mehr als fünfzehn Grad kommen dabei durchaus vor. Dazu passt, dass im Zuge des Klimawandels auch in Stuttgart die Zahl der Tage mit mindestens 25 Grad und mit mindestens 30 Grad zugenommen hat.

Klimazentrale Stuttgart

Dieser Artikel ist Teil des Wetter- und Klimamonitors von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Wir stellen für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart Daten von amtlichen Wetterstationen zur Verfügung und vergleichen sie automatisiert mit Langzeitmessreihen: Ist das Wetter heute ungewöhnlich oder nicht?

Auf unserer Themenseite finden Sie alle Daten für Ihren Ort sowie weitere Recherchen zum Klimawandel in Baden-Württemberg. Mehr zu unserer Methodik lesen Sie hier.