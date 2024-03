Telefonbetrug in Kornwestheim: Seniorin übergibt fünfstellige Summe

Eine 73-Jährige aus Kornwestheim wurde von Trickbetrügern um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin bereits am Montag von einer „Frau Krämer“ angerufen worden, die sich unter einem Vorwand nach den Vermögensverhältnissen erkundigte. Anschließend erklärte die Betrügerin, dass von Mitarbeitern ihrer Bank angeblich Falschgeld eingeschleust worden sei.

Im weiteren Gesprächsverlauf brachte die Anruferin die 73-Jährige nun dazu, Geld von ihrem Konto abzuheben und dieses gegen 17 Uhr an einem Treffpunkt in der Stadt an einen Unbekannten zu übergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.