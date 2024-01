Teilübernahme nach Insolvenz: Mercedes verfolgt ehrgeizige Pläne mit Kienles Oldtimer-Werkstatt

6 Ein 300 SL Roadster mit Baujahr 1957. Das Mercedes-Benz Classic Center bietet das Fahrzeug diese Woche auf der Messe Retromobile in Paris zum Kauf an. Foto: Mercedes-Benz AG

Nach dem Niedergang des Ditzinger Oldtimer-Händlers sichert sich der Stuttgarter Autokonzern die Juwelen aus der Insolvenzmasse. Was bedeutet das für die Mitarbeiter, den Standort und die Kunden? Das hat Mercedes vor.











Oldtimersammler schauen diese Woche nach Paris. In den Messehallen an der Porte de Versailles zeigt sich bei der Retromobile, ob das Preisbarometer für die oft millionenschweren Autos dieses Jahr nach oben oder unten ausschlägt. Das Mercedes-Benz Classic Center stellt dort gleich drei der seltenen 300 SL Roadster aus den Baujahren 1957 bis 1962 zum Verkauf. Das strategisch wichtigere Geschäft allerdings wurde gerade zu Hause in Stuttgart abgewickelt.