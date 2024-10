Festivals gehören zu den Aktivitäten, die eine Vielzahl an Menschen als jährlichen Ausflug weit weg vom alltäglichen Leben machen. Egal ob Tages- oder Wochenendfestivals: Die Besucher genießen jeden einzelnen Moment. Seit Start der Pandemie stand es um Festivals allerdings schlecht. Umso größer die Vorfreude, wenn diese bald wieder der Normalität angehören werden. Das größte Elektro-Festival der Welt ist derzeit das Tomorrowland in Belgien mit ca. 400.000 Besuchern. Die Techno- und Elektroszene bietet jährlich auch in Deutschland ein umfangreiches Programm. Egal ob außergewöhnliche Location oder am See: Der Spaßfaktor bleibt nie aus. Neben dem größten Elektro-Festival in Deutschland stellen wir Ihnen Festivals vor, die sich für Elektro- und Techno-Liebhaber auf jeden Fall lohnen.

1. Nature One

Datum: Anfang August

Ort: Kastellaun

Besucherzahl: ca. 65.000 (2019)

Die Nature One gehört zu den bekanntesten Techno Festivals in Deutschland. Die Raketenbasis Pydna bietet eine einzigartige Location und seit 1995 Elektrobeats vom Feinsten. Im Jahr 2019 waren 350 Acts vertreten, darunter unter anderem AKA AKA, Alex Christensen, Felix Kröcher, HUGEL, Klaudia Gawlas, Pappenheimer und Paul van Dyk.

2. SonneMondSterne

Datum: Anfang August

Ort: Saalburg-Beach

Besucherzahl: 40.000 (2018)

Das SMS Festival findet jährlich am zweiten Augustwochenende am Saalburg-Beach in Thüringen statt. Auftretende Künstler waren in der Vergangenheit Topstars wie David Guetta, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Oliver Koletzki, Alle Farben oder auch Martin Garrix. Mit dem Festivalfeeling am See bekommt das Event noch zusätzliche Sympathie.

3. Parookaville

Datum: Mitte Juli

Ort: Weeze

Besucherzahl: 210.000 (2019)

An der Grenze zu Holland findet sich jährlich das Parookaville Festival. Mit seiner hohen Besucherzahl gliedert es sich unter die größten Festivals in Europa. Einzigartig am Festival ist das Konzept: Der Flughafen in Weeze verwandelt sich in eine eigene Stadt mit eigener Währung, standesamtlichen Hochzeiten und mehr. Ständig auftretende Künstler sind Steve Aoki, Felix Jaehn, Martin Solveig oder auch die Ostblockschlampen.

4. Ikarus

Datum: Mitte Mai / Anfang Juni

Ort: Flughafen Memmingen

Besucherzahl: 50.000 (2019)

Das Festival, das im Jahr 2019 aufgrund seines Erfolgs erstmals gleich 4 Tage stattfand, hat seine Location in Bayern. Headliner der letzten Jahre auf dem Ikarus Festival waren beispielsweise Paul Kalkbrenner, Lost Frequencies, Charlotte de Witte, Alle Farben und Boris Brejcha.

5. Time Warp

Datum: Ende Oktober

Ort: Maimartkhalle Mannheim

Besucherzahl: 15.000

Die Time Warp in Mannheim bietet Ihnen eine Nacht voller Techno-Genuss. Erstmals 1994 stattgefunden, hat das Festival seit 2004 seine Location in Mannheim gefunden. Sie dürfen sich auf Acts wie Boris Brejcha, Charlotte de Witte, Kölsch, Monika Kruse, Klaudia Gawlas, Sven Väth und viele mehr freuen.

6. Fusion

Datum: Ende Juni

Ort: Militärflugplatz Lärz

Besucherzahl: 70.000 (2018)

Die Fusion ist gerade für Technoliebhaber aus Norddeutschland mit seiner Location in Mecklenburg-Vorpommern interessant. Das Festival geht über 4 Tage und bietet ihnen neben Künstlern wie Kid Simius und Wolke 7 auch einen See.

7. Habitat

Datum: Ende September

Ort: Itzehoe

Besucherzahl: 3.000

Das Habitat Festival findet jährlich in der Nähe von Hamburg auf dem Flugplatz Itzehoe/Hungriger Wolf statt. Das eher kleine Festival bietet Ihnen DJs wie La Fleur und Kid Simius.

Lesen Sie auch: Festvial-Packliste: Das darf nicht fehlen

8. Echelon

Datum: Mitte August

Ort: Bad Aibling bei Rosenheim

Besucherzahl: 25.000 (2015)

Das 3-Tages-Festival hat seine Location auf einem alten Militärflugplatz und somit genug Abschottung für einen lauten Bass. In den letzten Jahren durfte man auf dem Echelon Festival unter anderem die Sets von AKA AKA, Felix Kröcher, Robin Schulz, Paul Kalkbrenner und den Ostblockschlampen genießen.

9. Sea You

Datum: Mitte Juli

Ort: Tunisee in Freiburg-Hochdorf

Besucherzahl: 40.000 (2019)

Der Name verrät es schon: Auch hier gibt es Badespaß während des Sea You Festivals – drei Tage lang. Die Djs in den letzten Jahren: Boris Brejcha, Lost Frequencies, Monika Kruse, Paul Kalkbrenner, Alle Farben und viele mehr.

10. Airbeat One

Aktueller Preis: ab 79,99€

Ort: Neustadt-Glewe

Besucherzahl: 65.000 (2019)

Das Airbeat One Festival in Mecklenburg-Vorpommern hat seit 2014 stets ein eigenes Motto. Von „Das alte Rom“ über „eine Reise in die USA“ bis hin zur italienischen Kultur. Der Timetable der letzten Jahre beinhalteten Acts wie Nicky Romeo, Zedd, Marshmello, Ofenbach, Alan Walker und Hardwell.

11. Love Family Park

Datum: Anfang August

Ort: Rüsselsheim am Main

Besucherzahl: 20.000 (2019)

Das Tagesfestival nahe Mainz ist an einem See lokalisiert und mit vier Bühnen ausgestattet. Der Love Family Park hat in den vergangenen Jahren Acts wie Boris Brejcha, Butch, Charlotte de Witte und Sven Väth präsentiert.

Lese-Tipps: