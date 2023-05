1 Einzigartige Perspektive: Ein U-Boot rollt durch Speyer. Foto: dpa/Uwe Anspach

Spektakuläre Bilder boten sich am Wochenende, als ein ausgemustertes U-Boot per Schwertransport ins Technik Museum nach Speyer umgezogen ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Drei Wochen ist es schon unterwegs – nun ist es endlich an seinem Zielort angekommen: Das von der deutschen Marine ausgemusterte U-Boot U17 ist am Sonntagvormittag über Land in das Technik Museum der pfälzischen Stadt Speyer transportiert worden.