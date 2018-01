Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart Netzreaktionen: „Kündigung ist raus, Dauerkarte verschenkt“

Von pav 29. Januar 2018 - 17:53 Uhr

Tayfun Korkut ist mit sofortiger Wirkung neuer Cheftrainer beim zuletzt kriselnden VfB Stuttgart. Die Fans der Roten zeigen sich äußerst überrascht ob dieser Entscheidung, viele sind gar wütend. Ein Überblick.





Stuttgart - Plötzlich ging doch alles ganz schnell: Nur einen Tag nach der Bekanntgabe der Trennung von Hannes Wolf präsentiert der VfB Stuttgart einen neuen Trainer: Tayfun Korkut, gebürtiger Stuttgarter, tritt die Nachfolge des zuletzt glücklosen Coaches an und erhält bei den Schwaben einen Vertrag bis 2019.

Nicht nur in der Fußballbranche, auch und vor allem unter den zahlreichen Fans des Vereins mit dem roten Brustring rief die Verpflichtung des 43-Jährigen viele, teils äußerst emotionale Reaktionen hervor. Auch weil sich sein Vorgänger Hannes Wolf in der Anhängerschaft größter Beliebtheit erfreute, zeigen sich die Sympathisanten und Freunde des Vereins für Bewegungsspiele überrascht und verwundert. Für manch einen Fan bietet der jüngste Trainerwechsel am Neckar gar den Anlass zur Kündigung der Mitgliedschaft.

Wir haben uns in den sozialen Netzwerken umgeschaut und liefern einen Überblick über die Reaktionen der VfB-Fans bei Facebook, Twitter und Co.:

Kündigung ist raus, Dauerkarte verschenkt. 40 Jahre Treue gegen zu Ende #VfB pic.twitter.com/9ZNMCp7ZDV— Webi (@webi1893) 29. Januar 2018

#Köln: Wir haben eh keine Chance mehr, holen wir halt einen namenlosen. #BVB: Originelle, Personalie, Stöger geht immer. #HSV: Magath in jung - okay... #VfB: Hold my beer...— Gianni Costa (@_giannicosta) 29. Januar 2018

Entfolgt auf allen Kanälen ✅

Kürzel gemutet ✅

App‘s gelöscht / Benachrichtigungen deaktiviert ✅

Newsletter abstellt ✅



Hab ich was vergessen?— Paddypolidis (@Paddypolidis) 29. Januar 2018

Einfach mal so, ein paar Zahlen. Punkteschnitt von Korkut:



1,17 bei Hannover 96

1,08 bei Kaiserslautern

1,00 bei Bayer Leverkusen



Die Tendenz passt sehr gut zu der vom #VfB. Es geht ständig bergab.— twofourtwo (@two_four_two) 29. Januar 2018

Einer Pflanze beim Wachsen zuschauen statt die Spiele der Roten im Stadion zu verfolgen? Für einen User eine Option:

Ich fahr jetzt nicht mehr zum #VfB, sondern kauf mir für das Geld eine Pflanze. Am Spieltag setz ich mich dann mit der Gießkanne vor die Pflanze und schau ihr beim wachsen zu. Da seh ich wenigstens irgendwann einen Fortschritt!— LukardoS (@Lukardo1893) 29. Januar 2018

Was muss man eigentlich gesoffen haben, um nen Wolf rauszuschmeißen, um dann nen Korkut zu holen? Und dem dann auch noch nen Vertrag bis 2019 zu geben? #VfB— Bekks Skywalker (@chewbekka1893) 29. Januar 2018

Gibt's schon erste Wortspiele mit Tayfun Korkut oder sind die vom Winde verweht? #VfB— Marco-Tobias Arnold (@mta1209) 29. Januar 2018

#Korkut darf doch nicht ernsthaft nochmal einen Trainerjob in der Bundesliga bekommen. Der hat H96 an die Wand gefahren, in Leverkusen nichts erreicht und in Lautern maximal versagt. #VfB— Kevin Müller (@keemuelli) 29. Januar 2018

Wenn man sich die Reaktionen hier so anschaut, könnte man meinen, Wolfgang Dietrich sei gar kein Spalter. #VfB #Korkut— Danny1893 (@DannyDan1893) 29. Januar 2018

Ein VfB-Fan wünscht sich gar eine offene Aussprache zu den derzeitigen Entwicklungen:

Kann man als Mitglied eigentlich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einfordern? Ich möchte zeitnah eine Aussprache haben. #VfB— #WOBVfB - Spiel 1 n.W. (@tomalo_de) 29. Januar 2018

Oh, jetzt brauche ich aber einen ... Wo ist denn mein ... also, er war doch eben noch ... ähm ... Na gott sei Dank, hab ihn gefunden. Meinen SCHNAPS! #korkut #VfB— Bier in Stuttgart 🍻 (@AxelGrehl) 29. Januar 2018

Manch User hat auch und erst recht nach den jüngsten Ereignissen ein Problem mit der Ausgliederung:

Was der @VfB im August gestartet hat, wurde jetzt vollendet: Ich kann mich mit rein nichts mehr identifizieren, was diese AG verkörpert. #VfB #my2cents— Nebdeschue (@Nebdeschue) 29. Januar 2018

Wow. Das dürfte Austrittsanträge und zerschnittene Mitgliedsausweise hageln. #VfB #Korkut— Benjamin Brumm (@Tragisches3Eck) 29. Januar 2018

Ich hatte ernsthaft geglaubt, dass #Tuchel eine Option wäre und muss mich nun sehr massiv selbst auslachen 😂👋🏻 #VfB #Korkut— Tobias (@itsmetobias) 29. Januar 2018

Hey @VfB ab wann ist Morgen denn jemand da um eventuelle Kündigungen oder Dauerkarten anzunehmen??? #fragefürallefreunde #korkut #scheissvfb— Marzelona (@SchwarzMarz) 29. Januar 2018

