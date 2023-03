1 Nach der Taxifahrt ergriffen die beiden Fahrgäste die Flucht. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Felix Hörhager

Eine Taxifahrt in Stuttgart endet am Freitagabend anders als geplant. Als es ans Bezahlen geht, ergreifen die Fahrgäste die Flucht. Der Fahrer kann einen der Männer zunächst festhalten, doch dieser tritt zu.









Am Freitagabend haben zwei Männer in Stuttgart einen Taxifahrer um das Fahrgeld geprellt. Der 61-Jährige hatte laut Polizei am Freitag um 22.30 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt zwei männliche Fahrgäste aufgenommen. Nachdem das Taxi im Stuttgarter Osten an der Ecke Neckar-/Metzstraße angekommen war, stieg zunächst ein Fahrgast vom Rücksitz aus dem Auto aus. Der Taxifahrer dachte, dass der Mann auf dem Beifahrersitz die Fahrtkosten von knapp 20 Euro bezahlen würde.

Dieser ergriff jedoch die Flucht aus dem Taxi. Der 61-Jährige konnte den Flüchtenden zunächst wieder einholen und ihn am Rucksack festhalten. Es entwickelte sich zwischen den beiden Männern ein Gerangel, bei dem der Taxifahrer in den Unterleib getreten wurde. Die Männer flüchteten schließlich in Richtung der Metzstraße.

So werden die Männer beschrieben

Laut dem Geschädigten handelt es bei den beiden Fahrgästen um Osteuropäer, die sich auf Russisch oder Rumänisch unterhielten, jedoch auch Deutsch verstanden. Sie seien beide etwa 25 bis 30 Jahre alt. Der Mann vom Beifahrersitz soll 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, er hatte eine schlanke Statur. Er wird außerdem mit einem Dreitagebart beschrieben und trug eine olivgrüne Mütze. Bekleidet sei er mit einer blauen Jeanshose, einer schwarzen Jacke und weißen Turnschuhen gewesen.

Der zweite Fahrgast soll etwa 1,75 Meter groß sein. Er trug laut Beschreibung einen Dreitagebart und eine Mütze aus Jeansstoff. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei (Telefonnummer: 0711/89905778) zu wenden.