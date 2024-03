Beinahe hätten sie es getan. Beinahe hätten sich Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) geküsst. Seit Jahren schleichen die Wiener Kommissare umeinander herum, tausendmal ermittelt, tausendmal nix passiert. Auch beim tausendsten Male nicht.

Die Handlung des heutigen „Tatort“

Eisner hat seinen 60. Geburtstag gefeiert, lümmelt mit Fellner auf der Couch herum, und schläft ein, bevor es zum Kuss kommt. Es ist das letzte Mal in diesen 90 Minuten, dass er seine Ruhe findet. Zum 25-Jahr-Jubiläum hat ihm die Regisseurin Katharina Mückstein bei ihrem „Tatort“-Debüt viel Nervenkitzel gegönnt. Und eine gänzlich ungewohnte Rolle.

Lesen Sie auch

Eisner soll einen Nachtclub-Besitzer erschossen haben. Eine Videokamera hat ihn am Tatort gefilmt und aufgenommen, wie er die Mordwaffe entsorgt hat. Eisner selbst erinnert sich an nichts, er hat einen Filmriss. Trotz aller Beteuerungen seiner Unschuld landet er im Knast. Es ist an Bibi Fellner und Kollegin, den Fall aufzuklären. Hat tatsächlich Eisner geschossen, weil er seine Tochter Claudia (Tanja Raunig) schützen wollte, die in dem Nachtclub mit Freund Lukas (Julius Feldmeier) tanzen war? Oder hat ihn jemand hereingelegt? Aber warum?

Bibi Fellner ist Eisners letzte Hoffnung

Moritz Eisner ist sich seiner selbst nicht mehr sicher. Verzweifelt und apathisch liegt er hinter Gittern auf seiner Pritsche. Doch Bibi Fellner glaubt an ihn. Mit Kollegin Meret Schande (Christina Scherrer) dreht sie jeden Stein um – und wird fündig. Was sie erfährt, schockt sie, es war und wird persönlich. Immer wieder in ihren 13 gemeinsamen Jahren sprühten die Funken, Freunde? Platonisch Liebende? Seelenverwandte? Egal, Eisner und Fellner sind füreinander da. Und nie war das so nötig wie dieses Mal.

Der Trailer zu „Titel des Tatorts“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer)

Meret Schande (Christina Scherrer)

Claudia Eisner (Tanja Raunig)

Bibbi Fellner (Adele Neuhauser)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD