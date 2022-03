14 Boerne und Thiel in Schwierigkeiten Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas

Das ist ihr 40. Fall: Hauptkommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne müssen sich diesmal mit Wirrköpfen aus der Aluhut-Szene herumschlagen.















Stuttgart - Es ist keine zehn Wochen her, da haben über 14 Millionen Fernsehzuschauer dem Münster-„Tatort“ zu einem neuen Rekordmarktanteil von 41 Prozent verholfen – und schon folgt der nächste Streich inklusive Jubiläum: „Propheteus“ ist der vierzigste gemeinsame Fall des schnodderigen Hauptkommissars Frank Thiel und des bornierten Rechtsmediziners Professor Karl-Friedrich Boerne. Oder anders gesagt: Axel Prahl und Jan Josef Liefers feiern als deutsches TV-Traumpaar Rubinhochzeit.

Die Handlung des heutigen „Tatort“

Völlig durchgeknallt, aber unglaublich lustig – so beschreiben wohl die meisten Fans ihre Zuneigung zu diesem ganz eigenen „Tatort“. Und sie werden sich auch diesmal gleich nach den ersten Minuten wieder ganz heimisch fühlen: Professor Boerne wacht morgens mit blauem Auge und kaputter Brille am Rand einer Bowlingbahn auf und wird bei seinem Fußweg zur Polizeiwache von einem schwarzen Wagen verfolgt, während zeitgleich im Präsidium ein offenbar durchgeknallter Metzger mit Sprengstoffgürtel rund um den üppigen Bauch Hauptkommissar Thiel und Staatsanwältin Klemm als Geiseln nimmt und aufs Dach treibt.

So verrückt-konfus geht es weiter – und so verrückt-konfus ist auch die Szene, in der ein zugehöriger Mordfall die Ermittler treibt, nämlich in einen Kreis von Aluhut-Verschwörungstheoretikern, die unsere Welt in der Hand außerirdischer Reptilien wähnen und im Internet ganz auf das Wort eines anonymen Propheten hören; daher der Episodentitel „Propheteus“. Erstaunlich ist auch an diesem Münster-„Tatort“, dass man alle grotesken Details und Wendungen letztlich in Kauf nimmt, eben weil es wieder herrliche Sprüche und Pointen gibt. Und weil Professor Boerne auch diesmal wieder so grandios über alle Stränge schlägt.

Der Trailer zu „Propheteus“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Axel Prahl (Frank Thiel)

► Jan Josef Liefers (Prof. Börne)

► ChrisTine Urspruch (Silke Haller)

► Matthias Komm (Udo Kayser)

► Nadja Migdal (Saskia Georgi)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

► TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD (geplant)