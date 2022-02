5 In einer Bar erfahren die Kommissare, wo der Mann vor seinem Tod war. Foto: BR/Peter Nix

In „Kehraus“ aus München ermitteln Batic und Leitmayr halbwegs nüchtern im Faschingsgetümmel.















Stuttgart - Pünktlich zur überwiegend ausgefallenen fünften Jahreszeit kommt aus München ein „Tatort“ mit Faschingsthema, und – Hurra und Helau! – der ist zum Glück überhaupt nicht komisch. Denn bei Rotkäppchen, der wichtigsten Zeugin im zu lösenden Mordfall, herrscht Katerstimmung. Und das liegt nicht nur am Alkohol.

Die Handlung

Am Anfang torkelt Ivo Batic (Miroslav Nemec) sternhagelvoll bei Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) in die Wohnung, im Schlepptau zwei angeheiterte Damen. Die Laune des nüchternen Franz ist gleich im Keller. Da kommt dann auch noch ein Anruf wegen „einer Leich’“. Der Mann war feiern, hat mit der Frau im Rotkäppchenkostüm (Nina Proll) angebandelt. Der 70-jährige Fremde starb bei einem Sturz am Isarhochufer.

Der Tote war Goldhändler. Das erfährt Rotkäppchen im nächsten Outfit auf der nächsten Party in der gleichen Bar. Die Kommissare jagen, beschützen und verdächtigen sie, doch Rotkäppchen bleibt nicht greifbar für die Ermittler. Nach und nach setzt sich ein Puzzle zusammen: Die Frau ist eine gescheiterte Existenz, flog aus der Wohnung, wollte mit einer Erfindung neu durchstarten. So lange überlebt sie aber in der Horizontalen, immer wieder in anderer Männer Betten.

Was folgt, ist etwas überkonstruiert: Südafrikanische Goldhändler und niederländische Ganoven mischen in Münchens Halbwelt mit. Aber ob es darum ging beim Streit zwischen zwei Partygängern – einer davon das Mordopfer – oder um das Rotkäppchen, oder ob Rotkäppchen dummerweise zwischen die Fronten geraten ist, das erfahren wir lange nicht. Der Tatort hat dabei nicht wirklich Tempo, aber punktet mit soliden Ermittlungsszenen und Überraschungen.

Tatort: Kehraus. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Kehraus“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

► Miroslav Nemec (Ivo Batic)

► Udo Wachtveitl (Franz Leitmayr)

► Silke Weinzierl (Nina Proll)

► Ferdinand Hofer (Kalli Hammermann)

► Leonardo (Lennox Völklein)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Tatort-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Tatort auch als Livestream

