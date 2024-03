Liebe Chefs, Ihr müsst jetzt stark sein. Denn der neue Fall aus Kiel bestätigt die Vorwürfe des Arbeitgeberpräsidenten, dass in Sonntagskrimis Unternehmer häufiger die Mörder seien als andere Berufsgruppen. Und das ist kein Spoilern. Gleich in der ersten Szene sehen wir, wie Greta Exner mehrfach zuschlägt. Oder ist das nur ein Albtraum?

Düsteres Licht, Drama auch in der Musik stehen für die Spannung, die „Borowski und der Wiedergänger“ hochhält. Schon in der nächsten Szene ist die Welt hell und heil, die vermeintliche Mordwaffe entpuppt sich als Trophäe für die Unternehmerin des Jahres. Bei der Feier in der Villa der Exners, die mit OP-Robotern Millionen machen, zeigt sich aber auch, dass in der Beziehung von Greta und Gatte Tobias nicht alles rundläuft.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Bei Exners herrscht eine Hierarchie des Geldes. Und wer wie der Ex-Animateur Toby nicht mithalten kann, muss Demütigungen ertragen. Toby, der sich mit Seitensprüngen rächt, schmiedet auf einer Dating-App im Chat mit einer Unbekannten Mordpläne – und verschwindet plötzlich selbst.

Nach ihm fahndet Borowski mit Kollegin Sahin und bald auch nach dem Dreck unter den Teppichen der Exners. Panama, Jersey, geschönte Bilanzen, manipulierte Aktienkurse sind die Stichworte. Perlenketten werden dreireihig getragen, der Sportwagen kommt aus Stuttgart und Geld vor Gefühl: Beim neuen Fall aus Kiel kann man sich über Klischees ärgern. Besser aber, man lässt sich vom Drehbuch Sascha Arangos unterhalten, das Zeugenaussagen in Schwarz-Weiß, Dialoge voller lakonischem Witz und die Erkenntnis bietet, dass Unternehmer mit dem fiktiven Mordverdacht vielleicht besser fahren als mit einer realen Umverteilungsdebatte. „Tatort: Borowski und der Wiedergänger“, ARD, So, 20.15 Uhr Hier geht’s zum Trailer:

Die Schauspieler des heutigen „Tatorts“

Klaus Borowski (Axel Milberg)Mila Sahin (Almila Bagriacik)Greta Exner (Cordelia Wege)Tobias Exner (Pétur Óskar)Vera Exner (Karin Neuhäuser)Konstantin Exner (Greg Stosch)Roland Schladitz (Thomas Kügel)

Der „Tatort“ in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Tatort nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream. Hier geht es zur ARD-Mediathek.

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

