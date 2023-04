8 Ein junger Mann liegt tot im Palettenkasten eines Lkw. Die Spur führt die Kommissare Falke (Wotan Wilke Möhring) und Grosz (Franziska Weisz) zu einer Familie, die illegal in Deutschland lebt. Foto: NDR/O-Young Kwon

Zum Zehn-Jahr-Dienstjubiläum taucht Wotan Wilke Möhring als Hamburger Kommissar Falke in „Verborgen" in die Welt von Menschen ein, die illegal in Deutschland leben.









Es ist brandgefährlich für ihn und seine Familie. Trotzdem geht Jon Makoni (Alois Moyo) zur Polizei, als sein Sohn nicht mehr auftaucht. „Verborgen“, der neue „Tatort“ aus Hamburg, führt in eine Welt, von der die wenigsten etwas wissen. Es geht um Menschen, die illegal in Deutschland leben. Jon und Hope Makoni kamen einst mit einem Touristenvisum von Simbabwe nach Deutschland, wo sie ihr Leben mit diversen Jobs und mithilfe „von guten Menschen“ bisher halbwegs meistern konnten. Aber wird man sie abschieben, wenn sie der Polizei jetzt das Verschwinden ihres 17-jährigen Sohnes Noah melden?

Die Handlung des heutigen Tatort

Der Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und seine Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) werden diesmal nach Hannover geschickt, wo im Palettenkasten eines Lkw die Leiche eines jungen Mannes entdeckt wurde. Mithilfe Jon Makonis dringen die Ermittler immer tiefer ein in Schleusernetzwerke und Schattenwirtschaft, treffen auf Bauunternehmer und Spediteure, die aus der Not der Geflüchteten Profit schlagen wollen, aber auch auf eine Ärztin, die Menschen ohne Krankenversicherung behandelt. Doch einerlei, wo sie fragen, überall stoßen sie auf Schweigen.

Wotan Wilke Möhring feiert mit diesem „Tatort“ sein Zehn-Jahr-Dienstjubiläum. Das bedrückende Thema ist genau richtig für den mitfühlenden Kommissar, der sich in diesem sehenswerten Fall nicht um Aufenthaltsgenehmigungen schert, sondern um die Not der Menschen. Sie seien unsichtbar in Deutschland, sagen die Makonis einmal zu Falke, der das Herz wie immer auf dem rechten Fleck hat: „Für mich sind Sie nicht unsichtbar.“

„Tatort: Verborgen. 16. 4., ARD, 20.15 Uhr

Der Trailer zu „Tatort: Verborgen“

ist hier zu sehen

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Wotan Wilke Möhring (Thorsten Falke)

Franziska Weisz (Julia Grosz)

Philipp Baltus (Büchner)

Alois Moyo (Jon)

Sheri Hagen (Hope)

Ben Andrews Rumler (Sam)

Rebecca Rudolph (Simone Kemper)

Michael Lott (Rudolf Wehrmüller)

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

