Der Schwund geht weiter. Dem Dortmunder „Tatort“ geht der nächste Ermittler verloren. Schauspieler Rick Okon mag nicht mehr den Kommissar geben, seine Figur Jan Pawlak verabschiedet sich. Mit einem würdigen Abgang.

Die Handlung des heutigen „Tatorts“

Nach Nora Dalay, Daniel Kosslik und Martina Bönisch ist er der nächste Kollege, der Hauptkommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) verloren geht. Faber ist der Fixpunkt der Dortmunder „Tatorte“, seit 2012 trägt er den Krimi aus dem Pott. Von Anfang an haben der Autor Jürgen Werner und Hartmann die Zuschauer gefordert, das waren nie Filme für einen wohligen Kitzel am Sonntagabend, zum Nebenhergucken. Zu kantig, zu unbequem, zu kotzbrockig ist der Faber; und Werner ließ den Figuren Zeit, sich zu entwickeln, knüpfte Fäden über die Folgen hinweg.

Geister der Vergangenheit

So wird Faber in „Cash“ mit Gespenstern der Vergangenheit konfrontiert. Sebastian Haller (Tilman Strauß) taucht wieder auf, der Kriminaltechniker trägt Schuld am Tod von Fabers geliebter Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt). Zudem bekommt Faber es erneut mit Bandenboss Tarim Abakay (Adrian Can) zu tun. Er macht sein Geld mit Drogen und Wetten. Aber hat Abakay was mit dem Tod eines Zockers zu tun? Im Wettbüro verbringt auch Rick Okon seine Zeit, 30 000 Euro Schulden hat er angehäuft. Und Abakay fordert einen Gefallen ein.

Was ihr Kollege da treibt, bleibt Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) und Faber zunächst verborgen. Sie haben selbst genug Probleme, die sie mittels eines Baseballschlägers lösen. Das Duo rückt zusammen, der Einzelkämpfer Faber fängt an, Herzog zu vertrauen. Aber keine Angst, die letzte Szene lässt ahnen, es bleibt nicht harmonisch.

Der „Tatort“ in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek.