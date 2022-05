15 Bei der Polizei gibt es offenbar jemanden, der die Mafia mit Informationen versorgt. Einige Zeit verdächtigt Kommissar Karow (Mark Waschke) sogar seine Kollegin Rubin (Meret Becker), weil sie sich eigenartig benimmt. Szene aus der Folge „Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“ im Berliner ARD-„Tatort“ am 22. Mai. Foto: rbb/Hans Joachim Pfeiffer/ARD

Zum letzten Mal ermittelt Meret Becker als Berliner „Tatort“-Kommissarin. In der Folge „Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“ bekommen sie und ihr Kollege Robert Karow es mit der Mafia zu tun.















In ihrem letzten gemeinsamen Fall „Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“ im „Tatort“ aus Berlin ermitteln Nina Rubin und Robert Karow im Mafia-Milieu. Liebe und Vertrauen ist das Thema des letzten Krimis, in dem Meret Becker als Kommissarin Rubin zu erleben ist: Ein Mann ohne Kopf wird aus der Spree gezogen – ein Polizist. Kurz danach wird Rubin von einer Frau angesprochen: Julie Bolschakow (Bella Dayne). Sie kennt den Toten und will gegen ihren Mann aussagen. Er ist ein führendes Mitglied der russischen Mafia. Mit der Zeit wird klar, dass es einen Spitzel bei der Polizei gibt, der die Mafia mit Informationen versorgt.

Die Handlung des heutigen Tatort

Rubin verspricht Julie Bolschakow Zeugenschutz. Die beiden Frauen kommen sich auch emotional näher. „Ich würde um Sie kämpfen. Sie haben ein reines Herz“ haucht Julie Nina ins Ohr. Zunächst verrät Rubin ihrem Kollegen Robert Karow (Mark Waschke) nichts von der schönen Zeugin und verhandelt nur mit ihrer Chefin (Nadeshda Brennicke) darüber, wie man in diesem Fall verfährt. Sie schweigt auch aus Trotz und Wut, denn Rubins und Karows Liebesaffäre verläuft ungut. Sie beschuldigen sich gegenseitig, nicht genug Vertrauen zu haben. Passend dazu ist die Szenerie in kalten Farben, die Atmosphäre entsprechend kühl in dem von Ngo The Chau inszenierten Krimi.

Für den Fall haben Geheimnistuerei und das Gefühlswirrwarr üble Folgen. Karow wundert sich über Rubins eigenartiges Benehmen, verdächtigt sie sogar, ein Spitzel zu sein und informiert sie auch nicht rechtzeitig über seine Erkenntnisse bei den Ermittlungen. Das hat diverse Pannen beim Zeuginnenschutz zur Folge. Die sind dramaturgisch (Drehbuch: Günter Schütter) natürlich nötig, so wird der Krimi ziemlich spannend.

Tatort. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Das Mädchen, das allein nach Haus’ geht“

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Meret Becker spielt die Kriminalhauptkommissarin Nina Rubin

Mark Waschke spielt den Kriminalhauptkommissar Robert Karow

Tan Caglar spielt den Assistenten Malik Aslan

Bella Dayne spielt Julie Bolschakow

Oleg Tikhomirov spielt Yasha Bolschakow

Jeanette Spassova spielt Koshka Bolschakow

Nadeshda Brennicke spielt die Kriminaldirektorin

Tristan Seith spielt den Polizeipsychologen

Gode Benedix spielt den Staatsanwalt Kemmrich

Der Tatort in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle „Tatort“-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der „Tatort“ nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen „Tatort“ auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD