Das gibt es auch: Polizeimeldungen mit Zivilcourage und einem glücklichen Ende. Was jetzt noch fehlt, ist die Geschädigte selbst. Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit eine Seniorin gesucht, der am Donnerstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg der Geldbeutel gestohlen wurde. Eine 41-Jährige hatte gegen 17.50 Uhr beobachtet, wie eine andere Frau diesen aus der Tasche der Unbekannten zog. Die Zeugin griff daraufhin sofort beherzt ein, nahm der Täterin den Geldbeutel ab und gab ihn der rechtmäßigen Besitzerin zurück.

Während die ältere Dame ihres Weges ging, machte die Zeugin eine Streife auf sich aufmerksam und hielt die Diebin zwischenzeitlich fest. Dabei handelte es sich um eine 44-Jährige. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet nun die Seniorin, sich unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.