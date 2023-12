Tarifkonflikt zur Altersteilzeit: Warnstreik in Stuttgart auf Dienstag ausgedehnt

Warnstreik in Stuttgart auf Dienstag ausgedehnt

1 Vor zwei Wochen wurde kräftig auf dem Marktplatz vor dem Rathaus für die Altersteilzeit getrommelt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Verdi hat den Warnstreik mit dem Ziel eines Altersteilzeit-Tarifvertrags bei der Stadt Stuttgart ausgeweitet. Nun soll deren Beschäftigte auch am Dienstag die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft schiebt den Kommunalpolitikern den Schwarzen Peter zu.











Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Landeshauptstadt Stuttgart am Montag zum zweiten Mal zum Warnstreik für eine Neuregelung der Altersteilzeit aufgerufen. Wie bereits am 13. November waren nach Gewerkschaftsangaben mehr als 2000 Beschäftigte der Stadt im ganztägigen Ausstand. Am Montagvormittag gab Verdi zudem bekannt, den Warnstreik auf Dienstag auszuweiten – wichtig vor allem für Eltern mit Kita-Kindern, die nun auch für diesen Tag gegebenenfalls eine Betreuung organisieren müssen.