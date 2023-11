Tarifkonflikt zur Altersteilzeit: Verdi ruft in Stuttgart zum nächsten Warnstreik auf

1 Mitte November wurde auf dem Marktplatz für die Altersteilzeit getrommelt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die Gewerkschaft Verdi kämpft unvermindert für einen Altersteilzeit-Tarifvertrag bei der Stadt Stuttgart. Anfang kommender Woche steht ein weiterer ganztägiger Warnstreik an. Erneut stehen die Kitas im Blickpunkt.











Wer bei der Verdi-Kundgebung am 13. November vor dem Stuttgarter Rathaus genau hingehört hat, den dürfte es nicht mehr überraschen: Am nächsten Montag, 4. Dezember, steht ein weiterer ganztägiger Warnstreik der Gewerkschaft an, um einen Tarifvertrag zur Altersteilzeit gegenüber der Stadt Stuttgart durchzusetzen. Der Streikaufruf an die meisten Beschäftigten der Stadt ist schon herausgegeben. Somit wurden auch die Eltern der betroffenen Kinder über den nächsten Ausfall an Kindertagesstätten, Schulen und Schülerhäusern informiert.