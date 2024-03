Tarifkonflikt von Bahn und GDL: Weselsky mutet den Bahnkunden mit Wellenstreiks enorm viel zu

1 GDL-Chef Claus Weselsky muss einen schweren Irrtum zugeben. Foto: dpa/Daniel Karmann

GDL-Chef Claus Weselsky will das Bahnfahren für Reisende und Wirtschaft völlig unplanbar machen. Eine Falschdarstellung zur Verhandlungssituation sorgt für großes Unverständnis – der Streikführer muss sich korrigieren.











Einen „Denkfehler“ hat GDL-Chef Claus Weselsky am Montag gemacht, wie er tags drauf bekennen musste – allerdings einen von erheblicher Relevanz. Er hat den Vorschlag der Moderatoren während der vierwöchigen Friedensgespräche mit der Deutschen Bahn falsch wiedergegeben, damit auch die Position der Arbeitgeberseite – der er aber weiterhin mangelnde Kompromissfähigkeit vorwirft. Zur Änderung seines Krawallkurses hat ihn der Fauxpas offenbar nicht bewogen. So streikt die Gewerkschaft der Lokführer, wie angekündigt, von diesem Donnerstagmorgen um 2 Uhr bis Freitag 13 Uhr, also 35 Stunden lang.