Tarifkonflikt bei Deutscher Bahn: GDL reagiert auf Bahn-Vorstoß mit Ultimatum

1 Am Freitagmittag endet der 35-stündige Streik der Lokführergewerkschaft – folgt am Montag ein neuer Ausstand? Foto: dpa/Oliver Berg

Kommt es im Bahntarifkonflikt am Montag zu neuen Verhandlungen? Die Arbeitgeberseite zeigt die Bereitschaft dazu – doch die Lokführergewerkschaft GDL stellt eine zentrale Bedingung. Und droht zugleich mit dem nächsten Streik.











Womöglich können die Wellenstreiks der Lokführergewerkschaft noch abgewendet werden. Die Deutsche Bahn hat die GDL zu Verhandlungen für Montag eingeladen, wie sie am Freitagvormittag bekannt gab. „Wir bieten Ihnen ausdrücklich an, auf Grundlage des Gesamtvorschlages der Moderatoren vom 26. Februar die Verhandlungen zu Ende zu führen“, schreibt der Personalvorstand Martin Seiler. Verhandelt werden solle am Berliner Hauptbahnhof.