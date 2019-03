1 Tief in die Augen geschaut: die Chefunterhändler Frank Bsirske (Verdi), Ulrich Silberbach (Beamtenbund) und Matthias Kollatz (Tarifgemeinschaft deutscher Länder, von links). Foto: dpa

Mit dem Tarifabschluss von Potsdam wollen die Länder ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen. Das ist auch zwingend notwendig, denn das Hauen und Stechen um neues Personal ist in vollem Gange, meint Matthias Schiermeyer.

Stuttgart - Tarifrunden sind nicht selten durchsichtige Veranstaltungen, in denen die Kombattanten den Konflikt auf die Spitze treiben, um vor dem eigenen Lager am Ende besser dazustehen. Es mangelt ihnen dann schlicht an Konsensfähigkeit. Gemessen daran haben Arbeitgeber und Gewerkschaften mit ihrer Tarifeinigung in Potsdam Großes geleistet. Sie haben dem öffentlichen Dienst der Länder mit relativ moderaten Nebengeräuschen einen Modernisierungsschub verpasst. Das war kein Schaukampf für die Galerie, sondern ein Beleg ergebnisorientierter Tarifpolitik.

Diesmal war es besonders kompliziert, weil schwierige Veränderungen in einem ohnehin hochkomplexen Tarifwerk vorgenommen werden sollten. Die Krönung jedoch, durch die Gewerkschaftsbrille betrachtet, sind die Lohnzuwächse: Acht Prozent und mindestens 240 Euro mehr Geld sollten den Beschäftigten das Gefühl geben, dass die lange Phase der Hochkonjunktur an ihnen nicht spurlos vorüberzieht. Es ist ein Gegengift zur weit verbreiteten Haltung in den Belegschaften, dass die Politik für alles Geld in die Hand nimmt – nur nicht für die eigenen Beschäftigten.

Aufwertung der Pflegeberufe nur ansatzweise gelungen

Der scheidende Verdi-Chef Frank Bsirske hat sich in seinem letzten großen Tarifabschluss machtvoll für sie ins Zeug gelegt. Damit halten die Angestellten der Länder Anschluss an die Bezahlung bei Bund und Kommunen sowie in der freien Wirtschaft. Die finanzielle Aufwertung der Pflegeberufe ist hingegen nur teilweise gelungen, doch immerhin sind für alle sichtbar die Zeichen gesetzt, dass der Gesellschaft die Arbeit in der Pflege mehr wert sein muss.

Die Argumente der Gewerkschaften waren so stichhaltig wie nie zuvor. Erstens haben die Länder im Vorjahr einen Haushaltsüberschuss von insgesamt fast 16 Milliarden Euro erzielt – und die skeptischen Prognosen bedeuten nicht, dass die Einnahmen bald einbrechen werden. Zweitens offenbart sich an immer mehr Stellen eine mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Länder bei der Nachwuchssuche. Angesichts der Tatsache, dass ihnen in den kommenden zehn Jahren ein Viertel der Beschäftigten altershalber abhanden kommt, droht eine irreparable Schwächung des öffentlichen Dienstes. Zwar bauen der Bund und die Länder längst mehr Stellen auf, vor allem auf den Feldern Bildung und Sicherheit. Aber nun geht das Hauen und Stechen der öffentlichen Arbeitgeber um neues Personal los, denn das Reservoir ist begrenzt.

Wachsende Personalausgaben im Auge behalten

Von all diesen Gründen haben sich die Unterhändler in Potsdam diesmal mehr leiten lassen als von einem dennoch notwendigen Augenmaß im Hinblick auf die riesige Verschuldung. Immerhin stehen allein die Länder noch mit 572 Milliarden Euro in der Kreide. Zugleich verringern die wachsenden Personalausgaben den Spielraum für Investitionen: Die anstehende Pensionswelle bei den Beamten dürfte die Ausgaben für die Versorgungsempfänger massiv in die Höhe treiben. Dies darf bei allen Rekordeinnahmen nicht vergessen werden. Die jungen Menschen damit nicht über Gebühr zu belasten, ist genauso eine Frage der Generationengerechtigkeit wie der Erhalt eines leistungsfähigen Staates.

Eine differenzierte Auseinandersetzung ist somit vonnöten, wenn alsbald die Übernahme des Tarifabschlusses für die baden-württembergischen Beamten verhandelt wird. Wirkungsgleich soll sie sein, fordern die Gewerkschaften. Vor zwei Jahren ging von dem Pakt auf Landesebene das Signal von Kompromissbereitschaft aus – weniger beim DGB als vielmehr beim Beamtenbund, obwohl er ein paar Federn lassen musste. Dass Finanzministerin Edith Sitzmann erneut Zugeständnisse verlangt, ist nach dem Potsdamer Abschluss unwahrscheinlicher geworden. Zudem wird in zwei Jahren gewählt – da mag es der Grünen wenig opportun erscheinen, den offensiv beamtenfreundlichen Kurs der CDU mit einer Konfliktstrategie zu beantworten.