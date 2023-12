Tarifabschluss der Länder: Zweistelliges Plus auch für Beamte im Land in Sicht

Zweistelliges Plus auch für Beamte im Land in Sicht

1 Finanzminister Bayaz hat Vorsorge für den milliardenschweren Tarifabschluss getroffen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz signalisiert bereits seine Bereitschaft, den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst „inhaltsgleich“ auf die Staatsdiener im Land zu übertragen. Das ergibt eine milliardenschwere Rechnung.











Link kopiert



Die Tarifbeschäftigten des Landes Baden-Württemberg haben nach dem Potsdamer Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst Klarheit: Im Schnitt um gut elf Prozent, so die bundesweite Rechnung von Gewerkschaften und Länder-Arbeitgebern, sollen ihre regulären Gehälter in den nächsten zwei Jahren steigen – um mindestens 340 Euro mehr im Monat. Nun stehen zwischen dem Finanzministerium und den Gewerkschaften im Südwesten die Übernahmeverhandlungen für die Beamten und Versorgungsempfänger im Land an.