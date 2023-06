Ein Fahrradfahrer in Tannheim erliegt seinen Verletzungen, nachdem er mit einem Elektro-Kleintransporter zusammengestoßen war.

Aufgrund einer missachteten Vorfahrt hat sich am Donnerstag in Tannheim, Baden-Württemberg, laut Polizei ein Unfall ereignet, bei dem ein 69-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde und nun seinen Verletzungen erlag.

Ein 30-jähriger Fahrer eines elektrobetriebenen Kleintransporters der Marke Streetscooter fuhr laut Polizeiangaben gegen 13 Uhr entlang des Härdtlewegs in auswärtiger Richtung und übersah dabei den 69-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte, aufgrund eingeschränkter Sicht.

Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Der 69-Jährige hatte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen können, wodurch er gegen die Seite des Kleintransporters stieß und zu Boden stürzte. Trotz des Tragens eines Helms erlitt der Radfahrer so schwere Kopfverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Einen Tag später, am Freitag, erlag er seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Die zuständige Verkehrspolizei in Laupheim hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen