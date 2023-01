Tankstelle in Ostfildern-Ruit

Ein Mann überfällt am Samstagabend eine Tankstelle in Ostfildern-Ruit. Er droht der Angestellten mit einer Axt und flüchtet anschließend mit Bargeld. Die Polizei nimmt den verdächtigen 29-Jährigen kurze Zeit später fest.















Am Samstagabend hat ein Mann eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Ostfildern-Ruit (Kreis Esslingen) überfallen. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

Laut Polizeiangaben betrat eine vermummte Person gegen 21.30 Uhr die Tankstelle und forderte die Angestellte unter Drohung mit einer Axt auf, Bargeld herauszugeben. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute zu Fuß. Verletzt wurde die Angestellte nicht. Ein Zeuge sah den Tatverdächtigen beim Verlassen des Verkaufsraumes und verfolgte ihn noch für kurze Zeit. Bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen wurde der Beschuldigte in Ruit widerstandslos festgenommen.

Diebesgut wohl zum Teil gefunden

Bei der Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Beamten mehrere hundert Euro Bargeld. Zumindest ein Teil dürfte das Diebesgut aus der Tankstelle sein. Maskierung und Axt konnten bislang nicht gefunden werden.

Der polizeibekannte 29-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Verdächtige kam anschließend in ein Gefängnis.