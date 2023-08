1 Der Unbekannte zückte eine Waffe und forderte von der Tankstellenmitarbeiterin Bargeld. (Symbolfoto) Foto: imago images / Panthermedia/"octofocus"

Ein Mann hat am Samstagabend eine Tankstelle in Ludwigsburg überfallen. Der Unbekannte bedrohte die 20-jährige Kassiererin mit einer Waffe und verlangte Bargeld.









Ein zunächst unbekannter Mann hat mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Tankstelle in der Marbacher Straße in Ludwigsburg überfallen. Der Mann habe die 20-jährige Kassiererin am Samstagabend gegen 21.45 Uhr mit der Waffe bedroht und Bargeld verlangt, teilte die Polizei am Sonntag mit.