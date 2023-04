1 Am späten Montagabend ist die Polizei wegen einer handfesten Auseinandersetzung in Bietigheim gerufen worden. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Drei maskierte Männer hindern ein Auto vom Gelände einer Tankstelle in Bietigheim zu fahren und schlagen auf den Wagen ein. Als der Bruder des Fahrers hinzu kommt, eskaliert die Situation vollends.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Drei junge Männer haben am Ostermontag an einer Avia-Tankstelle in Bietigheim-Bissingen zwei Brüder attackiert. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen kurz vor 23 Uhr den Notruf gewählt, nachdem drei maskierte Männer einen Autofahrer – den jüngeren der beiden Brüder – daran gehindert hatten, von dem Gelände zu fahren. Sie hatten sich einfach vor das Auto des 20-Jährigen gestellt und auf das Fahrzeug eingeschlagen.

Der Bruder, der sich noch in der Nähe befand, kam dem Opfer zur Hilfe. Das Trio schlug daraufhin auf den 23-Jährigen ein, außerdem richtete einer der Angreifer ein Pfefferspray gegen ihn. Kurz darauf hielt ein 19-Jähriger an der Tankstelle an, die drei 19-, 20- und 21-Jährigen stiegen ein und fuhren auf der B 27 in Richtung Ludwigsburg davon. Die Polizei hielt den Wagen wenig später in Ludwigsburg an, die Insassen wurden festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.