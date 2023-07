1 Die Äpfel kann man pflücken, die Wäsche abhängen: Herlinde Schirdewahn mit einem Stoffbuch Foto: /Cornelia Ohst

Herlinde Schirdewahn aus Tamm (Kreis Ludwigsburg) stellt Stoffbücher für kleine Kinder her. Die Patchwork-Arbeit ist sehr aufwendig.









Tamm - In den meisten Mundarten gibt es Bezeichnungen für Menschen wie Herlinde Schirdewahn. Bei den Schwaben dürfte die Frau als schaffig durchgehen. Denn die in Tamm lebende Seniorin ist enorm arbeitsam. Wer in der Adventszeit ihr Haus aufsucht, erlebt ein wahres Weihnachtswunderland. Und auch in handwerklicher Hinsicht toppt die Frau so manches, was sich auf dem ohnehin schon fitzeligen und zeitintensiven Sektor der Patchwork-Handarbeit abspielt. Herlinde Schirdewahn näht Bücher, in der Regel für die ganz Kleinen. „Manchmal jedoch finden auch Erwachsene Gefallen daran“, sagt die 78-Jährige, die schon zwei Stoffbücher an ältere Semester verkauft hat, die sich das mehr als DIN A 4 große textile Werk „dann aufs Buffet gestellt haben“.