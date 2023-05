So lief die Impfaktion für Kinder

1 Ein kleiner Plausch mit den jungen Patienten schafft Vertrauen: Der Kinderarzt Michael Mühlschlegel bei der Impfung für Fünf- bis Elfjährige in Tamm. Foto: Simon Granville

Gerade unter Kindern sind die Corona-Ansteckungszahlen jetzt enorm hoch, in Kitas und Schulen müssen immer mehr Mädchen und Jungen in Quarantäne. Bei einer Impfaktion für Fünf- bis Elfjährige erzählen Eltern und Ärzte, worauf sie hoffen.









Tamm - Emil (8) und Frida (6) sind mit den Gedanken schon gar nicht mehr bei der Spritze von gerade eben. Die Geschwister sind jetzt in der Welt des kleinen Maulwurfs – die gute alte tschechische Zeichentrickserie flimmert im Tammer Bürgersaal auf der Großleinwand. Sie läuft zur Ablenkung während der Beobachtungsphase nach der Covid-19-Impfung. In den Händen halten die Kinder kleine Eisbären – die Kuscheltiere gab’s am Eingang vom DRK.