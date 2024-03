Am Samstagabend kommt es im Kreis Ludwigsburg zu einem Motorradunfall, bei dem sich der Fahrer schwer verletzt. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Am Samstagnachmittag kommt es in Tamm (Kreis Ludwigsburg) zu einem Motorradunfall. Der 36-jähriger Fahrer wird schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der 36-Jährige mit seiner Kawasaki auf der Bahnhofstraße in Tamm in Fahrtrichtung B27 unterwegs. In einer leichten Linkskurve, auf Höhe der Bahnbrücke, kam er dann wohl nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Randstein. Daraufhin stürzte der 36-Jährige und kam auf dem dort verlaufenden Radweg zum Liegen. Das Motorrad des 36-Jährigen kollidierte mit der Schutzplanke und verkeilte sich unter dieser. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5 000 Euro.